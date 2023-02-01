



Топ-адвокат Израиля: я готов использовать огнестрельное оружие против диктатуры

Израильские СМИ сообщают о безумных заявлениях на конференции Ассоциации адвокатов в Эйлате.



Адвокат Давид Ходак, один из лучших адвокатов Израиля, выступил в дискуссионной группе, посвященной правовой революции: "Если кто-то заставит меня жить в условиях диктатуры и у меня не будет выбора, я без колебаний применю огнестрельное оружие". Аудитория аплодировала, но некоторые заявили, что против Ходака должна быть подана жалоба.