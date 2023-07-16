



Тонкий ход: “Вагнер” отправили в Беларусь, чтобы отрезать Балтию от стран НАТО

лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вагнеровцы могли отправиться в Беларусь, чтобы захватить Сувалкский коридор.

“Это тонкий ход нашего верховного главнокомандующего”, – считает депутат. “Есть такой Сувалкский коридор. И этот Сувалкский коридор, в случае чего, нам очень нужен”.



“Это территория на границе Польши и Литвы – в случае захвата Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от остальных стран НАТО”, – объяснил Картополов стратегию.



Картаполов уверен, что “Вагнер” возьмёт этот коридор за считанные часы”.