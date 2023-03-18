



Тони Блэр: палестинцы должны извлечь уроки из мирного соглашения по Ирландии

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр то задумчив, то дерзок, размышляя о предстоящих годовщинах двух событий, которые, возможно, определили лучшие и худшие моменты его десятилетия пребывания у власти.



В понедельник исполняется 20 лет с тех пор, как Блэр вместе с тогдашним президентом США Джорджем Бушем начал вторжение в Ирак Саддама Хусейна без мандата ООН и вопреки некоторым из крупнейших демонстраций, когда-либо виденных в Великобритании.



Многие критики оценили эту войну как безрассудную авантюру, когда не было найдено никакого оружия массового уничтожения, которая помешала Западу противостоять установлению автократии в России и Китае.



Но Блэр отвергает мнение о том, что президент России Владимир Путин извлек выгоду, бросив вызов ослабленному Западу своей собственной агрессией против Украины, начиная с 2014 года и заканчивая полномасштабным вторжением в прошлом году.



"Если бы он не использовал вторжение в Ирак как оправдание, он использовал бы другое оправдание", — сказал самый успешный лейбористский лидер Великобритании, которому сейчас 69 лет, в интервью AFP и другим европейским информационным агентствам ANSA, DPA и EFE.



Саддам, отметил Блэр, развязал две региональные войны, нарушил несколько резолюций ООН и применил химическое оружие против собственного народа.

Украина, напротив, имеет демократическое правительство и не представляла угрозы для своих соседей, когда Путин вторгся на ее территорию.



Последствия войны в Ираке, возможно, помешали собственным усилиям Блэра в качестве международного посланника по мирным переговорам между Израилем и палестинцами после того, как он покинул свой пост в 2007 году.



Через свой институт Блэр имеет офисы в регионе и говорит, что он "все еще очень увлечен" продвижением мира на Ближнем Востоке, даже если он кажется "довольно далеким прямо сейчас".



Но хотя в Украине не может быть урегулирования до тех пор, пока Россия не признает, что "агрессия — это неправильно", он говорит, что палестинцы могут извлечь уроки из бесспорного кульминационного момента его пребывания в должности: мира в Северной Ирландии.



В соответствии с Белфастским соглашением/Соглашением Страстной пятницы проирландские боевики согласились сложить оружие, а пробританские профсоюзы согласились разделить власть после трех десятилетий раздоров, в результате которых погибло около 3500 человек.



Размышляя о смене стратегии проирландских боевиков "с пули на урну для голосования", Блэр сказал: "Я часто говорю палестинцам: вы должны учиться на том, что они сделали".



"Они изменили стратегию и получили результат", — добавил он, отрицая свою предвзятость по отношению к Израилю, и просто признавая реальность того, как можно вести мирные переговоры.