



Томер Бар предупреждает о непоправимом ущербе от протестов

Командующий израильскими ВВС генерал Томер Бар встретился с пилотами-резервистами, которые заявили, что больше не будут служить добровольцами в знак протеста против судебной реформы.



Пятничная встреча с примерно 60 резервистами, которая состоялась в штабе вооруженных сил в Тель-Авиве, стала последней попыткой старших офицеров убедить протестующих пилотов явиться на службу, несмотря на то, что правительство продвигает судебную реформу.



В выдержках, предоставленных военными со встречи, глава ВВС Бар сказал, что "текущая оценка такова, что ВВС компетентны, но есть ущерб [их готовности], который ухудшается".



"Мы несем на наших плечах ответственность за безопасность, наряду с трудностями, с которыми сталкиваются некоторые из вас, мы ожидаем, что вы продолжите приходить", — сказал Бар резервистам.



Бар сказал резервистам, что призывы не явиться на добровольную службу "наносят ущерб ЦАХАЛу".





