



Томер Бар: на устранение нанесенного ущерба уйдут годы

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар прокомментировал дискурс вокруг отказников, которые не хотят выходить на службу из-за правовой реформы.



По его словам, это наносит большой ущерб, "на исправление которого потребуются годы".



"Я чувствую большую ответственность. Меня интересуют компетентность и сплоченность наших ВВС и их способность выполнять возложенные на них тяжелые задачи. В последние несколько недель ВВС продолжают действовать на всех аренах и выполняют очень важные оперативные задачи", — сказал Бар.



Он добавил, что жесткие заявление в адрес ЦАХАЛа и ВВС, личного состава и резерва, "не имеют места в обществе".



"Они нанесли серьезный ущерб сплоченности наших сил. Я это решительно осуждаю. Я по-прежнему придерживаюсь принципа продолжать приходить на службу и буду продолжать его придерживаться. У ВВС много задач, и мы не имеем права их не выполнять. Служебная модель в ВВС отлично отработала за 75 лет. Эта модель обеспечивает безопасность наших граждан. Если мы продолжим причинять этому вред, потребуются годы, чтобы это исправить", - добавил он.

