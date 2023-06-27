



Том Найдс не верит в одностороннее продвижение судебной реформы

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что не верит, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в одностороннем порядке продвинет все законы о пересмотре судебной системы.



“Я не верю, что они проснутся и будут принимать все эти законы в одностороннем порядке. Я не верю, что это произойдет… Я думаю, что реакция здесь будет весьма драматичной”, — говорит Найдс во время мероприятия, организованного Еврейским демократическим советом Америки, имея в виду размах протестов против реформы в последние месяцы.



На этой неделе коалиция Нетаниягу начала в одностороннем порядке продвигать относительно меньшую часть пакета изменений в законодательстве, чтобы ограничить судебный контроль, но некоторые критики опасаются, что правительство просто стремится продвигать каждую часть плана, а не все сразу, признавая, что ответный удар от последней стратегии был бы гораздо более жестоким.



Найдс продолжает утверждать, что реформа “никогда не былa главной целью премьер-министра, когда он стал премьер-министром. Теперь у его партнеров по коалиции другая цель”, но Нетаниягу больше заинтересован в борьбе с Ираном и заключении соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

