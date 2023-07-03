



Том Найдс: демократии Израиля и США - "в процессе развития”

Посол Том Найдс выступил на праздновании Дня независимости США в Музее Израиля в Иерусалиме.



"Как и все демократии, мы обе находимся в процессе развития, несовершенны, но стремимся соответствовать нашим основополагающим идеалам, и мы обе страны понимаем, что величие проистекает из добра", - сказал он, отметив, что с оптимизмом смотрит на будущее обеих стран.



"Ваша преданность и любовь к государству Израиль... всегда будут достойны похвалы", - говорит Найдс премьер-министру Биньямину Нетаниягу за неделю до его возвращения в США.



"Я люблю этих двух людей", - говорит он о президенте Ицхаке Герцоге и первой леди Михаль.

