



Толпы протестующих атаковали раввина в Тель-Авиве





Вчера, 19 сентября, демонстранты атаковали раввина Игаля Левинштейна, одного из руководителей подготовительных военных курсов "Эли", после его лекции в ешиве Рош Иегуди в Тель-Авиве, и в ситуацию пришлось вмешаться полиции.



Раввин Левинштейн известен своими высказываниями против гомосексуального сообщества. Всего на место происшествия прибыло около трехсот протестующих, которые провели демонстрацию против раввина.



מזוויע.

אספסוף מוסת בלב תל אביב רודף בקללות, צעקות, זמבורות - את ישראל זעירא, מנכ"ל ראש יהודי.

אפילו באירופה לא רואים תמונות כאלה. pic.twitter.com/xFgAdmr6Ei — ישראל שלי | MyIsrael (@MyIsraelorgil) September 19, 2023

Хен Ариэли, председатель молодежной организации "Игги" LGBTQ-сообщества и заместитель мэра Тель-Авива, заявил, что "здесь идет настоящая борьба, даже война, за наш образ жизни. В наших силах быть прогрессивным и свободным обществом, обществом, безопасным для всех и каждого. Пришло время мобилизовать все наши силы. Нас не загонят обратно ни в какой шкаф"."Осада синагоги общины Рош Иегуди в Тель-Авиве - это новый рекорд ненависти", - заявила министр по делам поселений Орит Строк. Ужасно, до каких бездн доводят свою публику "лидеры протеста". Но, и это великое горе... Народ - это не вы! Народ устал от этой ненависти".