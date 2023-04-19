



Толпа освистала Макрона во время рабочей поездки по Франции

Президента Франции Эммануэля Макрона в среду громко освистала толпа на востоке Франции, когда он отправился в свою первую поездку во французский регион после подписания закона о непопулярной пенсионной реформе. Об этом сообщает BFM TV .



Президент Франции подвергся критике во время визита в небольшой городок Селестат в регионе Эльзас, когда протестующие стучали кастрюлями и скандировали лозунги, в том числе “Макрон в отставку!”.



“Вы скоро падете, просто подождите и увидите”, - сказала одна из присутствующих французскому лидеру, назвав его правительство “коррумпированным”.

Местная фабрика отключила ненадолго электричество, когда Макрон прибыл туда, там собрались демонстранты с враждебными транспарантами.



На вопрос журналиста, как он себя чувствует, президент ответил: “Бывало и хуже”.



Накануне приезда президента в поселок Муттершольц около сотни людей из профсоюзов CGT и CFDT собрались перед мэрией, используя сковороды и крышки от кастрюль, а также свистки и рожки.



После нескольких просьб удалиться, полицейские применили силу, чтобы оттолкнуть их.



“Кастрюли не позволят Франции двигаться вперед”, - сказал Макрон, посетив деревообрабатывающий завод в деревне.



“Реальность по всей стране – это не только те, кто шумит кастрюлями или ворчит”, – добавил он.



Во вторник вечером во время частной поездки Макрона в Сен-Дену, к северо-востоку от Парижа, около 300 демонстрантов также выразили свой гнев по поводу его пенсионной реформы.





