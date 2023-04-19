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Толпа освистала Макрона во время рабочей поездки по Франции
19.04.2023 22:11 Ирина Демьянова

Толпа освистала Макрона во время рабочей поездки по Франции

Президента Франции Эммануэля Макрона в среду громко освистала толпа на востоке Франции, когда он отправился в свою первую поездку во французский регион после подписания закона о непопулярной пенсионной реформе. Об этом сообщает BFM TV .

Президент Франции подвергся критике во время визита в небольшой городок Селестат в регионе Эльзас, когда протестующие стучали кастрюлями и скандировали лозунги, в том числе “Макрон в отставку!”.

“Вы скоро падете, просто подождите и увидите”, - сказала одна из присутствующих французскому лидеру, назвав его правительство “коррумпированным”.
Местная фабрика отключила ненадолго электричество, когда Макрон прибыл туда, там собрались демонстранты с враждебными транспарантами.

На вопрос журналиста, как он себя чувствует, президент ответил: “Бывало и хуже”.

Накануне приезда президента в поселок Муттершольц около сотни людей из профсоюзов CGT и CFDT собрались перед мэрией, используя сковороды и крышки от кастрюль, а также свистки и рожки.

После нескольких просьб удалиться, полицейские применили силу, чтобы оттолкнуть их.

“Кастрюли не позволят Франции двигаться вперед”, - сказал Макрон, посетив деревообрабатывающий завод в деревне.

“Реальность по всей стране – это не только те, кто шумит кастрюлями или ворчит”, – добавил он.

Во вторник вечером во время частной поездки Макрона в Сен-Дену, к северо-востоку от Парижа, около 300 демонстрантов также выразили свой гнев по поводу его пенсионной реформы.
 

 

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