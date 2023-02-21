



Только не стреляйте: инструкции по открытию огня против похитителей оружия с баз





Новый начальник Генштаба Херци Халеви приказал переиздать инструкции, запрещающие стрелять по похитителям боеприпасов. Организация Торат Лехима заявила: "Беспрецедентный скандал - существующие инструкции по открытию огня аморальны и ставят жизнь врага выше безопасности гражданских лиц и солдат."



Запрет на стрельбу по похитителям оружия за пределами базы и полный запрет на стрельбу по похитителям боеприпасов - это следует из документа об инструкциях по открытию огня в лагерях ЦАХАЛа, полученного журналистами 14-го канала ТВ и организацией Торат Лехима. Кража оружия и боеприпасов с баз ЦАХАЛа стала бичом последних лет, когда до вооружений армии добрались криминальные организации и преступники, а также националистические группировки. Только за последние несколько месяцев огромные кражи произошли с базы на Голанах и с Сде Таймани на юге страны, в общей сложности были похищены десятки единиц оружия и около 100 000 патронов.



Теперь выясняется, что армия не позволяет солдатам пресекать эти кражи. В прошлом армия также пыталась создать впечатление что инструкции изменены: в ноябре 2021 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет похвастался "изменением процедуры открытия огня" в лагерях и на полигонах ЦАХАЛа. "У солдат ЦАХАЛа должна быть возможность защитить себя - и мы должны им ее предоставить", - написал Беннет, добавив: "Мы продолжаем бороться с преступностью и восстанавливать безопасность".



Беннетт отсылает своих читателей к материалу КАН Хадашот, в котором сообщалось, что солдаты смогут открывать огонь по похитителям оружия и боеприпасов на армейских базах. В действительности все обстоит не так. Согласно инструкциям, которые впервые публикуются 14-м каналом в полном объеме, офицерам и солдатам предписывается делать все возможное, чтобы избежать применения силы, или, в крайнем случае, применять разумную силу, которая не предполагает открытия огня.



Даже в тех случаях, когда они все же открывают огонь - на солдат накладывается множество ограничений: в случае кражи оружия, разрешается стрелять, если вор находится в пределах границ базы или на полигоне - но если подозреваемому удалось вырваться за пределы базы - стрелять в него запрещено, а нужно довольствоваться только стрельбой в воздух.



Похититель боеприпасов ЦАХАЛа наверняка уйдет невредимым, даже если его поймают с боеприпасами на территории базы. В крайнем случае, будет разрешена стрельба в воздух. Нарушитель, который мог проникнуть на базу для сбора разведданных, также не пострадает - а если ему удастся сбежать с базы, солдатам запрещено любое применение силы. Солдаты не должны использовать оружие для его ареста, даже стрелять в воздух нельзя.

