



Только четыре министра знали об операции в Газе



Минувшей ночью ЦАХАЛ начал операцию в Газе, в ходе которой были убиты три высокопоставленных члена "Исламского джихада".



В целях сохранения секретности премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант не собирали кабинет министров накануне операции, но есть и те, кто знал о секрете.



В то время как большинство министров правительства были удивлены атакой в Газе и узнали о ней только в реальном времени, правительственные чиновники сообщили порталу Кипа сегодня утром (вторник), что только министры Йоав Галант, Рон Дермер, Ярив Левин и Бецалель Смотрич знали об убийстве в Газе до казни и были причастны к тайне.

