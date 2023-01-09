



"Только Биби". 58-летнюю демонстрантку не пустили справить нужду в кафе Ландвер

Участница “Марша гнева” в городе Тель-Авив утверждает, что столкнулась с дискриминацией в кафе.



Тами Гай (58 лет), мать троих детей из Рамат-Гана, приехала с двумя сыновьями и другом семьи на площадь Габима- в Тель-Авиве, чтобы принять участие в проходившей в городе демонстрации протеста против реформы судебной системы. После демонстрации она сидела в кафе сети "Ландвер" в филиале "Габима" - где, по ее словам, когда она попросилась в туалет - ей сказали: "Мы не пускаем, здесь только Биби".



Гай, опубликовавшая сообщение об этом в социальных сетях, повторила этот инцидент в беседе с Ynet: "После протеста мы сидели на улице в кафе "Ландвер" и заказывали еду - официанты были милы. В какой-то момент я зашел внутрь, в кафе, и направился к туалетам. Менеджер смены, увидев меня, сказал мне: "Мы не обслуживаем, только Биби (намекая на известный предвыборный лозунг поклонников нынешнего премьера)".



По ее словам, "я сказала ему: "Я правильно услышала?", а он мне: "Да, вы правильно услышали". После этого дети встали: "Мы здесь не останемся, мы пойдем искать другое место". Когда мы уходили, приехал депутат Кнессета Криб со всей своей командой. Он посмотрел и спросил: "Что случилось?". После того как мы объяснили ему, что произошло, он сказал, что не останется в таком месте".



Сеть "Ландовер" в ответ заявила: "Сеть никогда не допустит дискриминации клиентов в своих стенах по любой причине. При первом осмотре события вырисовывается иная картина, чем та, что описана в посте, и сотрудник отрицает любые заявления о дискриминации или сказанные им слова. По словам персонала ресторана уже в начале вечера туалеты сломались - и это единственная причина, по которой многочисленным прохожим не разрешили ими воспользоваться. Сеть ресторанов Ландвер обязуется всегда обслуживать и уважать все слои населения - без какой-либо ссылки на их происхождение, пол, предпочтения или веру."