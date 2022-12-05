



Только 28% репатриантов в прошлом году были евреями



Центр израильской иммиграционной политики был основан десять лет назад - в свете неспособности властей справиться с явлением массового проникновения из Африки в Израиль через египетскую границу. Центр работает в области исследований, права, коммуникации и связей с правительством. Сегодня главой центра является адвокат д-р Йона Шарки. Ниже следуют его выводы о действиях ряда положений Закона о Возвращении, прямо касающихся репатриантов из бывшего СССР.



Политика иммиграции в Израиль была определена в период становления государства и получила ощутимое и четкое выражение в Законе о возвращении.



БАГАЦ в 1970 году придал термину "еврей" расширительное значение и включил в него детей и внуков этого еврея, даже если сами они не являются евреями. Обоснование заключалось в том, чтобы усилить неарабское демографическое представительство в Израиле и предотвратить распад семей в результате иммиграции в Израиль только тех, кто имеет на это право.



БАГАЦ отверг узкое определение термина "еврей", в рамках которого он включал только тех, кто родился от матери-еврейки или прошел гиюр. БАГАЦ в 1990 году принял решение еще раз расширить толкование определений закона и включить в понятие "гиюр" неортодоксальные гиюры.



В результате сегодня около половины всех иммигрантов в Израиль не являются евреями, а в сегмент "еврейских" входят и те, кто прошел неортодоксальный гиюр. Если мы сосредоточимся на иммигрантах из стран бывшего Советского Союза, то обнаружим, что в среднем за последние 30 лет только 36% из тех, кто имел право на возвращение, были евреями (включая тех, кто прошел неортодоксальный гиюр), а в 2020-2021 годах еврейское представительство от общего числа иммигрантов из этих стран упало до 28%. Данные за 2022 год не окончательные, но только в этом году в Израиле были натурализованы десятки тысяч неевреев, имеющих право на получение гражданства.



Если тенденция сокращения еврейского большинства в Израиле, которое за последние тридцать пять лет сократилось с 84% всего населения до 73,8%, продолжится, у государства Израиль не будет демографической легитимности, чтобы оставаться еврейским и демократическим.