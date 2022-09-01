



Токаев хочет внеочередные выборы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хочет по проведения внеочередных выборов этой осенью.

Такое заявление он сделал в ходе обращения к нации.

Сам Токаев намерен тоже баллотироваться на выборах. Он выступил за децентрализацию системы государственного правления и расширение полномочий местных властей.

"Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024, а парламента – в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Предлагаю осенью 2022 года провести внеочередные президентские выборы", − сказал он.