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Токаев хочет внеочередные выборы в Казахстане
01.09.2022 11:16 Алина Груднева

Токаев хочет внеочередные выборы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хочет по проведения внеочередных выборов этой осенью. 

 
Такое заявление он сделал в ходе обращения к нации.  
 
Сам Токаев намерен тоже баллотироваться на выборах. Он выступил за децентрализацию системы государственного правления и расширение полномочий местных властей.
 
"Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024, а парламента – в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Предлагаю осенью 2022 года провести внеочередные президентские выборы", − сказал он.

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