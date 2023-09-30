



Тлаиб о безвизе для Израиля в США: дискриминация продолжается

Ярая сторонница BDS, конгрессмен-демократ Рашида Тлаиб раскритиковала решение администрации Байдена принять Израиль в программу безвизового въезда в США.



По ее словам, это позволяет Еврейскому Государству "продолжить практику дискриминации".



"Решение администрации Байдена явно оправдывает и допускает дискриминационную практику израильского правительства по отношению к американцам, запрашивающим въезд, включая многочасовое задержание и допросы", - сказала она, имея в виду американцев палестинского происхождения.



Напомним, что Израиль стал 41-й страной, присоединившейся к программе безвизового въезда в США. Граждане, имеющие биометрический паспорт, действующий 10 лет, смогут отправиться в поездку без визы сроком до 90 дней. Режим вступит в силу 30 ноября.