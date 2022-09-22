



Тлаиб: нельзя придерживаться прогрессивных ценностей, поддерживая Израиль

Сторонница BDS, член Палаты представителей США Рашида Тлаиб в очередной раз выступила против Израиля.

"Среди прогрессистов стало ясно, что вы не можете утверждать, что придерживаетесь прогрессивных ценностей, но при этом поддерживаете израильское правительство апартеида", — сказала Тлаиб.

Она пообещала продолжать "сопротивляться" и не "принимать" идею о том, что ее избиратели прогрессивны.

Она говорила о "победах", которых добилось антиизраильское движение "благодаря работе тех, кто продолжают говорить правду властям".

"Когда мы сосредотачиваем наши убеждения и наши действия на истине, что вся человеческая жизнь драгоценна, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить без страха и иметь возможность полностью

реализовать свой потенциал. Необходимость противодействия режиму апартеида израильского правительства очевидна", - добавила она.

Тлаиб считает, что путь к "свободе для Палестины" - долог и тернист, потому нужно довести его до конца.

"Мы в долгу перед не только палестинцами, но угнетенными людьми во всем мире, которые понимают, что наша борьба связана друг с другом", - добавила она.