Тихая война в космосе: Китайский спутник следит за другими аппаратами на орбите

Китайский спутник, запущенный в 2018 году, проверяет космические аппараты других стран высоко над Землей на геостационарной орбите. Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 TJS-3, названный как “экспериментальный спутник связи”, в течение последних месяцев совершал плотные сближения с американскими спутниками.



Twitter-аккаунт Orbital Focus отмечает, что спутник TJS-3 дрейфовал вдоль геостационарного пояса, но останавливался, чтобы поближе "познакомиться" со спутниками USA 233 и USA 298, считающимися военными сателлитами связи, эксплуатируемыми Космическими силами США.

Mission Update



TJS-3 p/l 1 (43874/2018-110A), China GEO inspector



Sat at 59° east, initially alongside TJS-3 p/l 2 that moved to graveyard 2021 Dec



Began wandering 2022 Jul 5 with brief stops near:

USA 233 (38070/2012-003A) - 2022 Sep 13

USA 298 (45465/2020-022B) - 2023 Feb 8