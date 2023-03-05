Тихая война в космосе: Китайский спутник следит за другими аппаратами на орбите
Китайский спутник, запущенный в 2018 году, проверяет космические аппараты других стран высоко над Землей на геостационарной орбите. Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 TJS-3, названный как “экспериментальный спутник связи”, в течение последних месяцев совершал плотные сближения с американскими спутниками.
Twitter-аккаунт Orbital Focus отмечает, что спутник TJS-3 дрейфовал вдоль геостационарного пояса, но останавливался, чтобы поближе "познакомиться" со спутниками USA 233 и USA 298, считающимися военными сателлитами связи, эксплуатируемыми Космическими силами США.
Mission Update— Orbital Focus (@OrbitalFocus) February 16, 2023
TJS-3 p/l 1 (43874/2018-110A), China GEO inspector
Sat at 59° east, initially alongside TJS-3 p/l 2 that moved to graveyard 2021 Dec
Began wandering 2022 Jul 5 with brief stops near:
USA 233 (38070/2012-003A) - 2022 Sep 13
USA 298 (45465/2020-022B) - 2023 Feb 8
Спутники на геостационарной орбите ГСО работают на высоте 35 786 километров над Землей, где их скорость совпадает с вращением планеты, благодаря чему они кажутся неподвижными над одной точкой на поверхности Земли. Поэтому эта орбита высоко ценится при ее использовании для связи и других целей.
В то же время космический аппарат, поднимающий или опускающий свою орбиту на несколько десятков километров, сможет дрейфовать на запад или восток в соответствии с другими спутниками, что позволит спутнику со временем проскочить мимо других и осмотреть местность. Satellite Dashboard, веб-инструмент, собирающий и анализирующий данные космической ситуационной осведомленности SSA, показывает, что 31 октября 2022 года TJS-3 приблизился к USA 233 на расстояние 6,2 километра.
Американские, русские и китайские спутники все чаще разведывают спутники друг друга на геостационарной орбите, используя близкие сближения для получения изображений и других данных.