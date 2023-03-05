Новости » Политика
Тихая война в космосе: Китайский спутник следит за другими аппаратами на орбите
05.03.2023 03:20 Наталья Богинская

Тихая война в космосе: Китайский спутник следит за другими аппаратами на орбите



Китайский спутник, запущенный в 2018 году, проверяет космические аппараты других стран высоко над Землей на геостационарной орбите. Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 TJS-3, названный как “экспериментальный спутник связи”, в течение последних месяцев совершал плотные сближения с американскими спутниками.

Twitter-аккаунт Orbital Focus отмечает, что спутник TJS-3 дрейфовал вдоль геостационарного пояса, но останавливался, чтобы поближе "познакомиться" со спутниками USA 233 и USA 298, считающимися военными сателлитами связи, эксплуатируемыми Космическими силами США.


Спутники на геостационарной орбите ГСО работают на высоте 35 786 километров над Землей, где их скорость совпадает с вращением планеты, благодаря чему они кажутся неподвижными над одной точкой на поверхности Земли. Поэтому эта орбита высоко ценится при ее использовании для связи и других целей.

В то же время космический аппарат, поднимающий или опускающий свою орбиту на несколько десятков километров, сможет дрейфовать на запад или восток в соответствии с другими спутниками, что позволит спутнику со временем проскочить мимо других и осмотреть местность. Satellite Dashboard, веб-инструмент, собирающий и анализирующий данные космической ситуационной осведомленности SSA, показывает, что 31 октября 2022 года TJS-3 приблизился к USA 233 на расстояние 6,2 километра.

Американские, русские и китайские спутники все чаще разведывают спутники друг друга на геостационарной орбите, используя близкие сближения для получения изображений и других данных.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы