



Тихая конкуренция: Китай предложил военный альянс пяти странам бывшего СССР

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана и предложил им расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере. Первый в истории очный саммит группы, которая получила название С5, состоялся в Сиане, древней китайской столице, откуда в прошлом брал начало знаменитый “шелковый путь”.



По итогам переговоров Си заявил о готовности Китая “укрепить оборону” центральноазиатских республик, повысить их возможности в части обеспечения безопасности, чтобы “обеспечить мир в регионе”, сообщило государственное агентство Синьхуа. Он также сообщил о планах выделить 3,6 миллиардов долларов в виде финансовой поддержки и “бесплатной помощи”, не уточняя, на что будут направлены эти средства.



В ближайшее время Китай наверняка намерен возобновить совместные военные учения с постсоветскими странами, с участием в том числе с участием внутренних войск КНР, сообщил Financial Times Темур Умаров, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center. Особый интерес для Пекина, по словам Умарова, может представлять Таджикистан, который граничит не только с Китаем, но и с Афганистаном.



“Армия Таджикистана отнюдь не сильнейшая в Центральной Азии. Поэтому с точки зрения Китая это лишь продолжение мер по обеспечению его собственной национальной безопасности”, – указывает эксперт.



Прежде находившиеся в орбите Кремля, постсоветские азиатские страны стремятся отдалиться от России, ставшей “токсичной” из-за войны в Украине и санкций Запада. Казахстан, один из крупнейших торговых партнеров России на пространстве бывшего СССР, отказался поддержать вторжение в Украину.

Влияние Москвы в регионе ослабевает, но говорить о том, что Китай полностью ее заменит в ближайшей перспективе преждевременно, считает Чинью Ших, исследователь Института национальной обороны и безопасности Тайваня.



“Это тихая конкуренция”, – считает он.



По данным китайской официальной статистики, в прошлом году товарооборот КНР со странами C5 составил 70,2 миллиардов долларов, а грузопоток в Европу на 80% был обеспечен транзитом через эти государства.