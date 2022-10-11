



Тихановская предлагает Украине "построить альянс с демократической Беларусью"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому "построить альянс с демократической Беларусью".



В своем видеообращении Тихановская заявила, что украинцы и белорусы - не враги, и борются с "одним и тем же злом. Об этом сообщает "НВ".



"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - заявила Тихановская.