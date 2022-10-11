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Тихановская предлагает Украине "построить альянс с демократической Беларусью"
11.10.2022 19:05 Ольга Белозерова

Тихановская предлагает Украине "построить альянс с демократической Беларусью"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому "построить альянс с демократической Беларусью". 

В своем видеообращении Тихановская заявила, что украинцы и белорусы - не враги, и борются с "одним и тем же злом. Об этом сообщает "НВ".

"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - заявила Тихановская. 

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