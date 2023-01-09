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Тиби сравнил полицейских с террористами, вызвав бурю негодования
09.01.2023 16:58 Алина Груднева

Тиби сравнил полицейских с террористами, вызвав бурю негодования

Депутат Кнессета Ахмад Тиби вызвал бурю негодования, сравнив полицейских с террористами.

Это произошло во время обсуждения закона, который позволит лишать террористов гражданства или права на постоянное место жительства в Израиле.

"В полиции есть те, кто убивает арабов и получает повышение", - сказал Тиби, назвав законопроект "популистским предложением".

Слова Тиби вызвали гнев со стороны ряда депутатов. "Это Еврейское Государство, вы поддерживаете терроризм".

"Мы уже привыкли к тому, что Палестинская автономия поощряет терроризм. У них есть тариф за убийство евреев", - сказал Симха Ротман.


 

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