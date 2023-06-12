



Тиби раскритиковал Бен-Гвира за неспособность остановить преступность

Депутат от партии “Хадаш-Таал” Ахмад Тиби критикует правоохранительные органы и правительство за их неспособность остановить недавний всплеск насильственных преступлений в арабских общинах.



“Полиция Израиля может остановить эту борьбу между преступными организациями, но она не прилагает усилий”, — говорит Тиби в начале заседания фракции своей партии в Кнессете.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, по словам Тиби, не считает борьбу с преступностью приоритетной задачей, поскольку “вместо этого он занят лечением зубов и приемом душа заключенных” — двумя ужасными условиями жизни заключенных, которые Бен Гвир пытался ограничить.



С начала года 102 израильских араба погибли в результате насильственных преступлений.



