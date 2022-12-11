



Тиби: Нетаниягу "узаконил" Аббаса, а затем выставил его "сторонником терроризма"

Член Кнессета от блока "Хадаш-Тааль" Ахмад Тиби обвинил нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он "узаконил" лидера РААМ Мансура Аббаса, а затем напал на него "в политических целях".



"Нетаньяху узаконил и обелил Мансура Аббаса, а затем выставил его сторонником терроризма, и все из-за политических интересов, самым отвратительным образом, как только он может", — заявил Тиби в подкасте с Надавом Перри.



После выборов 2021 года широко освещалось, что Нетаниягу вел коалиционные переговоры с РААМ, которые в конечном итоге провалились, и позже РААМ присоединилась к правительству Беннета. В ходе предвыборной кампании этого года многие правые партии изображали членов РААМ пособниками террора, а уходящую коалицию преподносили опирающейся на сторонников террора.



Тиби также говорит, что поддерживает воссоединение политического альянса "Объединенный список", в который когда-то входили партии "Хадаш", "Тааль", "Балад" и РААМ.

