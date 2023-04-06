Тиби "нашел причину" массированного обстрела
Депутат Хадаш-Таал Ахмад Тиби считает, что причиной массированного обстрела Израиля с севера и с юга стало видео, на которой запечатлен момент "штурма" полицией мечети Аль-Акса.
Об этом он сказал в комментарии 12-му каналу израильского ТВ.
"Это видео стало вирусным во всем исламском мире. Я считаю, что этот клип привел к ракетному обстрелу. Тот, кто отдал приказ офицерам так поступать, несет ответственность и является глупцом", - сказал Тиби.
הפלסטינים מדווחים - שוטרים עם אלות מכים מתפללים ללא אבחנה באלות ובנשק, אחרי שנכנסו למסגד. pic.twitter.com/QZooMwaXsk— Deiaa haj yahia-ضياء حاج يحيى (@DeiaaHaj) April 4, 2023