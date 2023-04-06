Новости » Политика
Тиби "нашел причину" массированного обстрела
06.04.2023 18:45 Алина Груднева

Тиби "нашел причину" массированного обстрела

Депутат Хадаш-Таал Ахмад Тиби считает, что причиной массированного обстрела Израиля с севера и с юга стало видео, на которой запечатлен момент "штурма" полицией мечети Аль-Акса.

Об этом он сказал в комментарии 12-му каналу израильского ТВ.

"Это видео стало вирусным во всем исламском мире. Я считаю, что этот клип привел к ракетному обстрелу. Тот, кто отдал приказ офицерам так поступать, несет ответственность и является глупцом", - сказал Тиби.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы