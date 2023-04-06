



Тиби "нашел причину" массированного обстрела

Депутат Хадаш-Таал Ахмад Тиби считает, что причиной массированного обстрела Израиля с севера и с юга стало видео, на которой запечатлен момент "штурма" полицией мечети Аль-Акса.



Об этом он сказал в комментарии 12-му каналу израильского ТВ.



"Это видео стало вирусным во всем исламском мире. Я считаю, что этот клип привел к ракетному обстрелу. Тот, кто отдал приказ офицерам так поступать, несет ответственность и является глупцом", - сказал Тиби.

