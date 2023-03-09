



Тиби: на стороне арабов недостаточно евреев

Депутат Ахмад Тиби принял участие в демонстрации в Беэр-Шеве против приказов о сносе домов.



Он прокомментировали массовые протесты по всей стране из-за продвижения правительством плана правовой реформы.



"Демократия — это не просто комиссия по назначению судей. Демократия — это иметь крышу над головой. Демократия — это не бульдозеры. Демократия — это знать свое место и строить на нем", — сказал Тиби.



По словам депутата, его часто спрашивают о том, почему арабы не участвуют в демонстрациях в Тель-Авиве.



"Когда в этой важной борьбе на нашей стороне будут тысячи евреев, решения изменятся, изменится и политика", — сказал Тиби.

