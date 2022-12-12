



Террор продолжается: в Греции украинское посольство получило окровавленный пакет

Украинским дипломатам продолжают поступать угрозы. Сегодня утром посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия", - написал он.



МИД ожидает также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей.



Всего на сегодня известно о 33 случаях угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.



Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Всего в Испании обнаружили шесть конвертов со взрывчаткой.



Затем представительства Украины за границей начали получать письма с конкретными угрозами или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней.