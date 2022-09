Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Лиз Трасс с победой на выборах нового премьер-министра страны.



"Мы, консерваторы, теперь должны работать вместе, чтобы решить проблемы, стоящими перед нашей страной. Борьба со стоимостью жизни, оказание помощи нуждающимся и ответственное управление государственными финансами. Я рассчитываю на поддержку правительства в решении этой задачи", - написала Мэй в Twitter.



Стоит отметить, что Лиз Трасс будет третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.





Congratulations @TrussLiz.



We @Conservatives must now work together to address the challenges facing our country. Tackling the cost of living, delivering for those in need & managing the public finances responsibly. I look forward to supporting the government in that task.