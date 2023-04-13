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Теракт в Иорданской долине: Герцог и Галант посетили горюющую семью
13.04.2023 18:01 Алина Груднева

Теракт в Иорданской долине: Герцог и Галант посетили горюющую семью

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с семьей Ди, которая потеряла в результате теракта в Иорданской долине мать и двух дочерей.

Герцог поговорил с отцом Лео и детьми Керен, Таль и Иегудой.

Родственники погибших в теракте сказали президенту, что его визит и дух единства "являются лучом света в эти дни". Также утешить семью сегодня пришел министр обороны Йоав Галант.

"Силы безопасности поймают террористов и всех, кто их подослал. Они предстанут перед правосудием", - сказал Галант.
 

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