



Теракт в Иорданской долине: Герцог и Галант посетили горюющую семью

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с семьей Ди, которая потеряла в результате теракта в Иорданской долине мать и двух дочерей.



Герцог поговорил с отцом Лео и детьми Керен, Таль и Иегудой.



Родственники погибших в теракте сказали президенту, что его визит и дух единства "являются лучом света в эти дни". Также утешить семью сегодня пришел министр обороны Йоав Галант.



"Силы безопасности поймают террористов и всех, кто их подослал. Они предстанут перед правосудием", - сказал Галант.

