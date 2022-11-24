



Тело друза вернули после закрытия КПП и блокады Дженина

В израильских СМИ сообщают подробности о возвращении тела молодого друза Тирана Феро, погибшего в автокатастрофе в Дженине 22 ноября.



Прорыв в переговорах о возвращении тела произошел около 3:30 утра, в том числе из-за решения армии закрыть КПП Гильбоа и КПП Салем для ввоза товаров до дальнейшего уведомления, после того как вчера они уже были закрыты для выезда рабочих и въезда израильских арабов.



Вооруженные люди, удерживавшие Перу, наконец, поняли, что пропускные пункты останутся закрытыми в течение всех выходных, если они не вернут его, и давление на них с целью освобождения тела со стороны Палестинской автономии и аппарата безопасности ПА усилилось. После возвращения тела, сегодня утром, были открыты контрольно-пропускные пункты Салем и Гильбоа.



По данным органов безопасности Израиля, каждые выходные в Дженин въезжают около 25 тысяч человек, большинство из них - израильские арабы, которые тратят в городе в среднем от пяти до семи миллионов шекелей. Закрытие пропускных пунктов на все выходные нанесло бы серьезный финансовый удар по жителям города. Потенциальный экономический ущерб и тот факт, что Феро - молодой человек из общины друзов, а не солдат или спецназовец, как первоначально думали боевики, окончательно склонили чашу весов в пользу возвращения тела.