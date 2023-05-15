



The Telegraph: Британия передаст Украине ударные беспилотники дальнего радиуса

Уже в понедельник, 15 мая, Великобритания должна передать Украине новые ударные беспилотники дальнего радиуса действия и сотни ракет для ПВО. Объявит об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает The Telegraph.



Новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен всего через несколько дней после того, как Великобритания объявила о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.



По данным местных СМИ, все это оружие "будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".



Кроме того, Сунак обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским, какая дополнительная поддержка потребуется Украине в ближайшие месяцы в контексте подготовки ВСУ к периоду интенсивных военных действий.



Ранее CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.



Позже Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.