



Тела Алексея Навального нет в морге в Салехарде

Адвокат и мать Алексея Навального приехали в салехардский морг забрать тело Алексея, но морг оказался закрыт. Кроме того, в разговоре по телефону в морге сообщили, что тела Навального у них нет. Об этом сообщила Кира Ярмыш , пресс-секретарь оппозиционера.



Мать и адвокат Навального уже посетили колонию в поселке Харп, где отбывал свой срок оппозиционер. В колонии матери выдали уведомление о смерти и сообщили, что тело Навального находится в морге в Салехарде, и с ним проводят “исследования”. Об этом сообщает ВВС.



