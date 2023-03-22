



Тель-Авивский художественный музей затемнит галереи в знак протеста в четверг

Тель-Авивский художественный музей присоединяется к общенациональным протестам против судебной реформы, запланированным на четверг, 23 марта. В связи с этим будут затемнены залы и галереи музея, закрыты экспонаты для публики и отменены запланированные экскурсии и лекции.



Единственный экспонат, который можно будет посетить бесплатно, — это выставка израильского искусства из коллекции музея “Материальное воображение: центр тяжести”, которая открыта уже год.



Недавно в экспозицию были добавлены еще 45 новых работ, и теперь это более 120 работ ведущих художников, рассказывающих историю израильского искусства.



Открытие этого единственного экспоната для публики рассматривается как бескомпромиссная позиция поддержки местного творчества, позволяющая вести дискуссию, пусть даже критическую, говорится в заявлении музея.



“Это исторические дни для нашей страны и израильского общества, — сказала Таня Коэн Узиелли, генеральный директор Тель-Авивского художественного музея. - Я призываю всех занять позицию, какой бы она ни была, и повлиять на будущее этого места. Тель-Авивский художественный музей продолжит оставаться оплотом открытости и дискурса перед лицом реальности, какой бы экстремальной она ни была”.



Руководство музея выпустило письмо для своих сотрудников, в котором разъясняется, что сотрудники, желающие выйти на акцию протеста в четверг, смогут сделать это, взяв день отпуска, а сотрудники, желающие прийти на работу, смогут работать в обычном режиме.



Заявление музея по поводу дня протеста включало определение себя как общественного учреждения и художественного музея, продвигающего свободу мысли и выражения.



Музей также заявил о своей безоговорочной приверженности ценностям Декларации независимости, на которой основано израильское общество, с равными правами для всех граждан и свободой религии, совести, языка, образования и культуры.



