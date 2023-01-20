



Тель-Авив: какие улицы перекроют из-за демонстрации в субботу





По итогам обсуждения, состоявшегося в окружном управлении полиции Тель-Авива, были утверждены планы двух запланированных на субботу в городе акций протеста против правовой революции. Для охраны демонстраций, регулирования дорожного движения и поддержания общественного порядка будет выделено около тысячи полицейских.



По оценкам полиции, ожидается прибытие большего числа демонстрантов, чем на предыдущую акцию протеста, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Высокопоставленные представители полиции выразили опасения по поводу столкновений между представителями правого и левого лагеря после того как организации правых активистов, призвали через социальные сети прийти на место событий.



В предстоящую субботу вечером на площади Габима состоится акция протеста а с улицы Каплан пройдет марш протеста. Маршрут шествия, который был утвержден по согласованию с организаторами демонстрации, будет включать выходы на улицы: Каплан, Менахем Бегин, Парашат Драхим, Арлозоров, Дерех Намир, Шауль ха-Мелех, Дубнов до Кирьят ха-Мемшала. Полиция сообщила, что возможны большие пробки.





Улица Жаботински в Рамат-Гане будет закрыта для движения транспорта от улицы Абба Хиллель до перекрестка, ведущего на юг. Дерех Менахем Бегин будет перекрыта для движения транспорта от перекрестка до Дерех Намир в обоих направлениях. Также будет закрыта для движения улица Аравей Нахаль от улицы Игаль Алон до улицы Менахем Бегин в западном направлении.



Улица Хамасгер будет закрыта для движения от улицы Ицхак Саде до дороги Менахема Бегина в северном направлении. Менахем Бегин будет закрыт для движения от бульвара Шауля Ха Мелех до улицы Хашмонаим в обоих направлениях. Дерех Намир будет закрыт для движения от улицы Пинкас до улицы Шауль Ха Мелех в южном направлении, а улица Перекресток Парашат Драхим перекрыта для движения от Дерех Менахем Бегин до Дерех Намир в обоих направлениях (включая выезд с автовокзала).



Улица Арлозоров также будет перекрыта от улицы Вайцман до улицы Намир в восточном направлении. Улица Генриетта Сольд будет перекрыта от улицы Дафна до улицы Шауля Ха Мелех. Улица Вайцман будет закрыта для движения от бульвара Кинг Дэвид до бульвара Шауль Ха Мелех в южном направлении.





Улица Каплан будет перекрыта от Ибн Гвироль до Менахем Бегин в обоих направлениях. Улица Леонардо да Винчи будет перекрыта от улицы Хефтман до улицы Шауля Ха Мелех в обоих направлениях. Улица Лесков будет перекрыта от улицы Хафтман до улицы Каплан в северном направлении. Улица Дубнов будет перекрыта от улицы Мана до бульвара Шауль Ха Мелех в южном направлении и от бульвара Шауль Ха Мелех до Каплан в обоих направлениях, а улица Арния - от улицы Ха Арбаа до улицы Каплан в северном направлении.





Улица Ибн Гвироль будет перекрыта между улицами Шауль Ха Мелех и Марморек в южном направлении. Улица Дизенгоф будет перекрыта между улицей Кинг Джордж и улицей Ибн Гвироль в обоих направлениях. Бульвар Тарсат будет перекрыт от Дизенгофа до площади Габима в обоих направлениях. Бульвар Хен будет перекрыт от улицы Ха Навим до улицы Дизенгоф в южном направлении.



Улица Марморек также будет перекрыта между улицами Ибн Гвироль и Тарсат в западном направлении. Улица Ротшильдабудет перекрыта от улицы Хашмонаим до площади Габима в северном направлении. Улица Бен Цион будет перекрыта от улицы Кинг Джордж до улицы Ахад Хаам в восточном направлении. Улица Ахад Хаам будет перекрыта от улицы Хашмонаим до площади Габима в северном направлении. Улица Карлибах будет перекрыта от улицы Хашмонаим до улицы Ибн Гвироль в западном направлении. Улица Тарсат будет перекрыта от улицы Ибн Гвироль до улицы Вейцмана в обоих направлениях.





