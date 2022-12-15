



Технион: Лозунг "Семья - это отец, мать, ребенок" привел в ярость ЛГБТ



Организация "Выбираем семью", которая отождествляется с принципами партии "Ноам", два дня назад организовала новую студенческую ячейку в Технионе - и привела в ярость членов гей-сообщества. На собрании, посвященном запуску ячейки, “прозвучали заявления, направленные против образа жизни ЛГБТ” - и утверждения, что семья с двумя родителями одного пола - это "ложь".



На мероприятии, посвященном началу работы студенческой ячейки, было сказано следующее: "С помощью концепции "новой семьи" они завербовали всех нас в партнеры по торговле детьми и женщинами прикрываясь ложью о том, что семья - это отец-отец, мать в начале, а потом родитель 1 и родитель 2".



"Не бойтесь говорить простые истины - семья - это отец, мать, ребенок", - говорится там же. "Могут быть разные семьи, которые приобрели ребенка, исчезают понятия отец или мать, или даже оба. Но на самом деле они не заботятся о ребенке, который имеет право на родителей. Они не являются семьей".



Активисты из Ассоциации ЛГБТ и Студенческого братства геев связались с Технионом и попросили предотвратить подобные мероприятия и распространение таких сообщений - но учебное заведение не ответило на просьбу. Геи сообщили 12-му каналу, что "молчание президента Техниона - это молчаливое согласие на подстрекательство против сообщества, они не хотят выступить против любой попытки нормализовать ненависть к нам".



Технион ответил на это: "Свобода каждого студента организовывать и выражать свое мнение закреплена в Законе о правах студентов, и наш долг - разрешить это. Предоставляя такую возможность, учебное заведение не выражает поддержку, и мы решительно выступаем против исключения и осуждаем любое выражение в таком духе в отношении отдельных лиц или групп."