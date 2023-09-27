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Тегеран обвинил Нетаниягу в угрозе нанести ядерный удар по Ирану
27.09.2023 08:44 Алина Груднева

Тегеран обвинил Нетаниягу в угрозе нанести ядерный удар по Ирану

Постпред Тегерана в ООН Саид Иравани обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в угрозах нанести по Ирану ядерный удар.

По его словам, такие слова от главы израильского правительства прозвучали на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иранский посол направил соответствующее письмо с жалобой генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателям Генассамблеи и Совбеза. Дипломат пожаловался на "тревожные и серьезные" угрозы со стороны Израиля.

"Нетаниягу озвучил явные угрозы применить ядерное оружие против независимого государства-члена ООН. Учитывая, что ядерное оружие представляет собой угрозу существованию человечества и планеты, серьезность такого заявление ни с чем не сравнима и вызовет большое потрясение у международного сообщества", - сказал Иравани.

По его словам, применение или простая угроза применения ядерного оружия, независимо от обстоятельств, "является явным нарушением международного права".

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