



Тегеран обвинил Нетаниягу в угрозе нанести ядерный удар по Ирану

Постпред Тегерана в ООН Саид Иравани обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в угрозах нанести по Ирану ядерный удар.



По его словам, такие слова от главы израильского правительства прозвучали на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Иранский посол направил соответствующее письмо с жалобой генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателям Генассамблеи и Совбеза. Дипломат пожаловался на "тревожные и серьезные" угрозы со стороны Израиля.



"Нетаниягу озвучил явные угрозы применить ядерное оружие против независимого государства-члена ООН. Учитывая, что ядерное оружие представляет собой угрозу существованию человечества и планеты, серьезность такого заявление ни с чем не сравнима и вызовет большое потрясение у международного сообщества", - сказал Иравани.



По его словам, применение или простая угроза применения ядерного оружия, независимо от обстоятельств, "является явным нарушением международного права".