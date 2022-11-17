Тегеран: "Израиль и западные политики строили планы гражданской войны в Иране"
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил Израиль и западные спецслужбы в планах разделить страну и начать гражданскую войну.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
"Различные службы безопасности, Израиль и некоторые западные политики, которые строили планы гражданской войны, разрушения и распада Ирана, должны знать, что Иран - это не Ливия и не Судан", - написал министр.
سرویس های امنیتی ، رژيم جعلی اسراییل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی، ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها كشيده اند، بدانند که ایران ، لیبی و سودان نیست. امروز دشمنان ، تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار داده اند. بصیرت مردم ، دشمن را مایوس کرده است.— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 17, 2022
#ايران مقتدر