



Тегеран: "Израиль и западные политики строили планы гражданской войны в Иране"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил Израиль и западные спецслужбы в планах разделить страну и начать гражданскую войну.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Различные службы безопасности, Израиль и некоторые западные политики, которые строили планы гражданской войны, разрушения и распада Ирана, должны знать, что Иран - это не Ливия и не Судан", - написал министр.



