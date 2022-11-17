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Тегеран: "Израиль и западные политики строили планы гражданской войны в Иране"
17.11.2022 12:31 Ольга Белозерова

Тегеран: "Израиль и западные политики строили планы гражданской войны в Иране"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил Израиль и западные спецслужбы в планах разделить страну и начать гражданскую войну.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Различные службы безопасности, Израиль и некоторые западные политики, которые строили планы гражданской войны, разрушения и распада Ирана, должны знать, что Иран - это не Ливия и не Судан", - написал министр.

 

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