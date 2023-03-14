



"Тебя похоронят". Что сказала жена Яира Голана после разговора с "президентом"



Пародист Иегуда Шукрон позвонил отставному генералу и депутату Яиру Голану, одному из лидеров протеста против правовой реформы, имитируя голос президента страны Герцога.



Яир Голан из партии Мерец получил входящий звонок на свой телефон и был удивлен, услышав на линии голос президента страны Ицхака Герцога. Розыгрыш было организован в эфире радио Коль Хай.



Яир Голан наотрез отказался от предложения "президента" встретиться с религиозными деятелями, чтобы достичь компромисса по правовой реформе. В конце разговора Голан пообещал подумать - и вернуться к президенту с ответом.



Но более интересная часть розыгрыша - произошла именно в конце разговора, когда жена Голана подумала, что "президент" больше не на линии. Согласно репортажу журналиста Йонатана Готлиба с Аруц Шева, жена отругала его: "Ты не будешь сотрудничать. Если ты это сделаешь, во-первых тебя похоронят, во-вторых, это не настроения народа. Сейчас разговаривать с религиозными??? У тебя нет полномочий. А может это не президент? Может это - Барак?"