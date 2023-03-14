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"Тебя похоронят". Что сказала жена Яира Голана после разговора с "президентом"
14.03.2023 09:50 Аркадий Бочаровский

"Тебя похоронят". Что сказала жена Яира Голана после разговора с "президентом"


Пародист Иегуда Шукрон позвонил отставному генералу и депутату  Яиру Голану, одному из лидеров протеста против правовой реформы,  имитируя голос президента страны Герцога.

Яир Голан из партии Мерец получил входящий звонок на свой телефон  и был удивлен, услышав на линии голос президента страны Ицхака Герцога. Розыгрыш было организован в эфире радио Коль Хай.

Яир Голан наотрез отказался от предложения "президента" встретиться с религиозными деятелями, чтобы достичь компромисса по правовой реформе. В конце разговора Голан пообещал подумать - и вернуться к президенту с ответом. 

Но более интересная часть розыгрыша - произошла именно в конце разговора, когда жена Голана подумала, что "президент" больше не на линии. Согласно репортажу журналиста Йонатана Готлиба с Аруц Шева, жена отругала его: "Ты не будешь сотрудничать. Если ты это сделаешь,  во-первых тебя похоронят, во-вторых, это не настроения народа. Сейчас разговаривать с религиозными??? У тебя нет полномочий. А может это не президент? Может это - Барак?"

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