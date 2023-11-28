



Татьяна Лазерева: “Если бы знала, никогда бы так не поступила еще раз”

Татьяна Лазарева ответила на вопрос, выступила ли бы она на митингах, если бы вернулась в 2011 год.



“Он не первый раз мне задается, поэтому я честно отвечаю на него: Конечно, я бы поступила иначе“.



“Почему я выступила на Болотной? Потому что Боря Немцов накануне мне позвонил и говорит, хотя никогда в жизни мы с ним даже не были знакомы, он говорит: “Ты идешь завтра на Болотную?“ Я говорю: “Иду, конечно“. Он говорит: “А выступить не хочешь?“



Вот так это и произошло. То есть если бы я не выступила на Болотной, если бы Боречка мне не позвонил, а устоять перед ним было невозможно, то сложилось бы по-другому. <...>

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И в этот момент, если бы мне сказали: “Ты потеряешь все, ты потеряешь профессию, ты потеряешь деньги, блин, ты, в общем, закончишь иноагентом, никому не нужным за границей“. То я бы, конечно, сказала: “Да ладно. Ну его нафиг“. Я не готова была это все терять. И никто не готов”.



Вот так ответила Татьяна Лазарева.

