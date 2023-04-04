



Татарского ликвидировала "Национальная республиканская армия"

Ответственность за организацию убийства пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия".



Об этом сообщает издание "Медуза".



"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", - сказано в заявлении организации.



Также в НРА подчеркнули, что акция не была направлена против мирных граждан, а "все пострадавшие входят в число активных сторонников войны".



Представители организации также призвали российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по этому делу, и "другим невинным людям".



