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ТАСС: Убийц Дарьи Дугиной не интересовал ее отец
23.08.2022 10:02 Аркадий Бочаровский

ТАСС: Убийц Дарьи Дугиной не интересовал ее отец

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что готовившие убийство Дугиной интересовались только журналисткой.

В правоохранительных органах считают, что ее отец, общественный деятель Александр Дугин, не представлял для украинских спецслужб интерес
Убийство Дарьи Дугиной тщательно планировалось только в отношении журналистки, а ее отец, общественный деятель Александр Дугин, не представлял для украинских спецслужб интерес. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах РФ. 

"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц", - рассказал собеседник агентства.

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