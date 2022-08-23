



ТАСС: Убийц Дарьи Дугиной не интересовал ее отец

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что готовившие убийство Дугиной интересовались только журналисткой.



В правоохранительных органах считают, что ее отец, общественный деятель Александр Дугин, не представлял для украинских спецслужб интерес

Убийство Дарьи Дугиной тщательно планировалось только в отношении журналистки, а ее отец, общественный деятель Александр Дугин, не представлял для украинских спецслужб интерес. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах РФ.



"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц", - рассказал собеседник агентства.