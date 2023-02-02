



Тарзану пришла повестка в военкомат

Актер, певец, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, более известный под сценическим именем Тарзан, оказался в числе россиян, которым пришла повестка в военкомат. Как рассказал его друг, бежать из страны муж певицы Наташи Королевой не стал.



По его словам, получив повестку, первым делом Глушко направился прямо в военкомат. Там стриптизеру сказали, что им нужны люди помоложе.



«То есть он для [частичной] мобилизации по возрасту просто не подошел — ему 52 года. А он был готов!» — цитирует друга Глушко kp.ru.