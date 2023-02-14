



Танковая коалиция растет: восемь стран предоставят Украине Leopard

Восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе заседания в формате "Рамштайн".



Он отметил, что США, Германия и Нидерланды предоставят Украине системы ПВО американского производства Patriot. В свою очередь Франция и Италия передадут системы противовоздушной обороны SAMP/T.



Также Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединились десяток стран. По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды передадут танки Leopard, а США и Чехия - другое вооружение.



"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", - заявил он.



Остин добавил, что другие страны согласились помочь в поставке боеприпасов. Глава Пентагона не раскрыл детали и сроки указанной военной помощи.



Напомним, Ллойд Остин на открытии встречи в формате "Рамштайн" заявил, что партнеры помогут Украине весной перейти в контрнаступление.