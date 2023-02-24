



Танковая коалиция растет: Швеция передаст Украине 10 Leopard 2

Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и планирует передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 для борьбы против российской агрессии, сообщает Spiegel.



По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.



Сообщается, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.



Отметим, что Швеция может отправить Украине часть из 120 своих танков Leopard. Страна также готовится предоставить еще один пакет помощи Киеву.



Ранее премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выступает за создание международной коалиции государств, которая принимала бы решение по поводу поставок истребителей для Украины.

