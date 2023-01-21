



Танки для Украины: США не будут "выкручивать руки" Германии

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что внутри западной коалиции нет "противостояния" в вопросе оказания военной помощи Украине.



В интервью изданию "Голос Америки" Кирби отметил, что администрация Байдена считает важным, чтобы каждая страна, которая может поддержать Украину, "сделала бы это сейчас".



"Мы, безусловно, приветствуем вклад других стран, включая Великобританию, которая на прошлой неделе, или около того, согласилась направить танки “Челленджер”. Мы также знаем, что Германия разрабатывает собственную инициативу в отношении танков “Леопард”. Это отличные танки, очень мощные, и они не требуют длительного обучения украинцев. Но это решение должна принимать Германия. Мы не будем выкручивать руки, подталкивать и уговаривать. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут, в том размере, масштабе и объеме, которые их устраивают. Это решать Германии…", - заявил представитель Белого дома.