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Тампоны от пулевых ранений: украинцы в Twitter развеяли миф
27.09.2022 10:18 Александр Юзовский

Тампоны от пулевых ранений: украинцы в Twitter развеяли миф

В сети продолжает распространяться ролик, на котором российская женщина-офицер инструктирует мобилизованных и призывает их запасаться тампонами, которые они смогут использовать в случае пулевого ранения.

Украинское сообщество бурно отреагировало на запись и начало активно комментировать его в Twitter.

"Так мужики не ржать Я это ещё с Чечни знаю", - цитирует один из пользователей женщину на видео. Жаба польова (ник пользователя - ред.) объясняет, почему тампоны не подойдут для остановки кровотечения и развеивает миф про "спасительные тампоны из "Афгана"".
 

 

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