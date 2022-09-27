



Тампоны от пулевых ранений: украинцы в Twitter развеяли миф

В сети продолжает распространяться ролик, на котором российская женщина-офицер инструктирует мобилизованных и призывает их запасаться тампонами, которые они смогут использовать в случае пулевого ранения.



Украинское сообщество бурно отреагировало на запись и начало активно комментировать его в Twitter.



"Так мужики не ржать Я это ещё с Чечни знаю", - цитирует один из пользователей женщину на видео. Жаба польова (ник пользователя - ред.) объясняет, почему тампоны не подойдут для остановки кровотечения и развеивает миф про "спасительные тампоны из "Афгана"".

