



Тамир Пардо: глава Моссада находится в невозможной ситуации



12-й канал израильского ТВ взял интервью у Тамира Пардо.



Тамир Пардо много лет возглавлял Моссад и прослужил в этой секретной организации около 30 лет. Он работал под началом премьер-министра Биньямина Нетаниягу и видел его вблизи в самые напряженные моменты. Но сейчас он видит совершенно другого Нетаниягу.



С начала правовой революции Пардо вместе с сотнями бывших сотрудников спецслужб подписал обращение к президенту Ицхаку Герцогу с призывом не утверждать законы о правовой реформе из-за их вреда для Израиля как еврейского и демократического государства. На неделе, когда было объявлено, что еще десятки ветеранов Моссада присоединились к протесту против революции, Пардо в интервью Илане Даян объясняет, в какой ловушке оказался нынешний глава Моссада Дади Барнеа.



"Глава Моссада оказался в ловушке в невозможной ситуации. Как и начальник Генштаба... Он не может говорить. Он не может молчать. Он должен продолжать служить. Он должен стоять под флагом. Нужно утверждать повышения. И он видит, что происходит прямо у него на глазах... Нетаниягу долгое время не слышал. Если бы он слышал, он бы не допустил этого с первого дня. Он подталкивал в этом направлении. Он не понял, на мой взгляд, насколько опасно то, что он делает, для будущего страны".