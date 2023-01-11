



"Там все в доле". Губернатор ханты-мансийского округа учит, как воровать деньги

Коррупционный скандал случился в Ханты-Мансийском автономном округе. Суть коррупционной схемы в строительной сфере в прямом эфире выдала глава ХМАО Наталья Комарова.



В ходе заседания с участием спикера гордумы Когалыма Аллы Говорищевой губернатор неожиданно раскрыла секреты упавления регионами РФ.



«Ага, а вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле!»— заявила Комарова.



Это заседание шло в прямом эфире, о чем губернатор вспомнила только после своего заявления. Неудобный фрагмент вскоре был вырезан из эфира. Удаленный отрывок опубликовало издание Faktologia.com.

