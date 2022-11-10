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Талибы запретили женщинам посещать спортзалы и парки развлечений
10.11.2022 14:26 Алина Груднева

Талибы запретили женщинам посещать спортзалы и парки развлечений

В Афганистане талибы запретили женщинам посещать спортзалы и парки развлечений.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
"Это необходимо, поскольку э люди не соблюдают законы гендерной сегрегации, а женщины не носят хиджаб, как это требуется", - сказано в заявлении.
 
Новый закон вступил в силу на этой неделе. Представитель "Талибана" заявил, что в течение последних 15 месяцев были попытки "в меру возможностей" избежать этого шага.
 
"Но, к сожалению, приказы не выполнялись, а правила нарушались, потому нам пришлось закрыть парки и спортивные залы для женщин", - сказал он.

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