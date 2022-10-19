Талибы готовы к установлению отношений с Израилем
Талибы пересматривают свою позицию в отношении Государства Израиль.
Об этом в комментарии i24NEWS сообщил бывший афганский чиновник на условиях анонимности.
"На предварительных этапах они заинтересованы в установлении доверительных отношений с расчетом на то, что эти переговоры принесут плоды через годы или даже десятилетие", — отметил источник.
По его словам, конечной целью этих усилий является достижение двустороннего соглашения между Израилем и Афганистаном.
Экс-чиновник пояснил, что эта политика не представляет официальное указание правительства талибов, а, скорее, является мнением отдельных лиц.
"Они хотят усилить и поддержать свой режим. Поэтому им необходимо наладить прочные отношения со сверхдержавами в регионе, и они видят сильное влияние Израиля", - пояснил он.
По словам источника, Израиль силен и влиятелен на Ближнем Востоке и во всем мире, а также на мировой экономической арене.
Говоря о талибах, он затронул тему Соглашений Авраама.
"Некоторые мусульманские страны установили связи с Израилем, потому что это отвечает их национальным интересам, и у нас также есть свои национальные интересы", — добавил он.
В министерстве иностранных дел не ответили на вопрос журналистов о позиции Израиля по поводу установления отношений с правительством Талибана.