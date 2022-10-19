Новости » Политика
Талибы готовы к установлению отношений с Израилем
19.10.2022 06:49 Алина Груднева

Талибы готовы к установлению отношений с Израилем

Талибы пересматривают свою позицию в отношении Государства Израиль.

 
Об этом в комментарии i24NEWS сообщил бывший афганский чиновник на условиях анонимности.
 
"На предварительных этапах они заинтересованы в установлении доверительных отношений с расчетом на то, что эти переговоры принесут плоды через годы или даже десятилетие", — отметил источник. 
 
По его словам, конечной целью этих усилий является достижение двустороннего соглашения между Израилем и Афганистаном.
 
Экс-чиновник пояснил, что эта политика не представляет официальное указание правительства талибов, а, скорее, является мнением отдельных лиц.
 
"Они хотят усилить и поддержать свой режим. Поэтому им необходимо наладить прочные отношения со сверхдержавами в регионе, и они видят сильное влияние Израиля", - пояснил он.
 
По словам источника, Израиль силен и влиятелен на Ближнем Востоке и во всем мире, а также на мировой экономической арене.
 
Говоря о талибах, он затронул тему Соглашений Авраама.
 
"Некоторые мусульманские страны установили связи с Израилем, потому что это отвечает их национальным интересам, и у нас также есть свои национальные интересы", — добавил он.
 
В министерстве иностранных дел не ответили на вопрос журналистов о позиции Израиля по поводу установления отношений с правительством Талибана.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы