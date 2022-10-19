



Талибы готовы к установлению отношений с Израилем

Талибы пересматривают свою позицию в отношении Государства Израиль.

Об этом в комментарии i24NEWS сообщил бывший афганский чиновник на условиях анонимности.

"На предварительных этапах они заинтересованы в установлении доверительных отношений с расчетом на то, что эти переговоры принесут плоды через годы или даже десятилетие", — отметил источник.

По его словам, конечной целью этих усилий является достижение двустороннего соглашения между Израилем и Афганистаном.

Экс-чиновник пояснил, что эта политика не представляет официальное указание правительства талибов, а, скорее, является мнением отдельных лиц.

"Они хотят усилить и поддержать свой режим. Поэтому им необходимо наладить прочные отношения со сверхдержавами в регионе, и они видят сильное влияние Израиля", - пояснил он.

По словам источника, Израиль силен и влиятелен на Ближнем Востоке и во всем мире, а также на мировой экономической арене.

Говоря о талибах, он затронул тему Соглашений Авраама.

"Некоторые мусульманские страны установили связи с Израилем, потому что это отвечает их национальным интересам, и у нас также есть свои национальные интересы", — добавил он.

В министерстве иностранных дел не ответили на вопрос журналистов о позиции Израиля по поводу установления отношений с правительством Талибана.