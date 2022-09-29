



Талибан подписал соглашение с Россией о покупке дешёвой нефти, газа и пшеницы

Такие товары, как бензин, дизельное топливо, газ и пшеница, будут закупаться в российских рублях и со "специальной скидкой", сказал Абдул Салам Джавад Ахундзада, представитель Министерства торговли и промышленности Афганистана. Импорт продукции может начаться уже в течение нескольких ближайших дней или недель.



Крупнейшая сделка, подписанная талибами с момента возвращения к власти, включает по одному миллиону тонн бензина и дизельного топлива, полмиллиона тонн сжиженного газа и два миллиона тонн пшеницы, которые будут поставляться ежегодно до неустановленной даты, сказал Ахундзада. В будущем ожидаются более долгосрочные сделки с Москвой, добавил он.



Ни одна страна официально не признала правительство талибов, однако Россия - одна из немногих, кто сохранил свое посольство в Кабуле открытым.



Стоит также отметить, что талибан является запрещённой в России организацией.