



Тали Готтлиб: Юридическому советнику правительства не мешало бы уйти в отставку

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Тали Готлиб высказала свое отношение к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миаре в интервью на канале Han Network B.



"Позиция должна быть определена. Немыслимо, чтобы я был вашим адвокатом и за вашей спиной проводил расследование в отношении вас. В той мере, в какой мое мнение по этому вопросу будет услышано, я хотела бы задаться вопросом о профпригодности Бахарав-Миары. Ей было бы лучше, если бы она сама поняла это и ушла в отставку", - заявила Готлиб.

